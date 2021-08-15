​Смолов – в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Зенитом»

В главном матче четвёртого игрового дня Премьер-лиги России сразятся «Локомотив» и «Зенит». Рулевой московской команды Марко Николич принял решение выпустить на поле с первых минут таких исполнителей:

Гилерме, Живоглядов, Едвай, Пабло, Рыбус, Магкеев, Куликов, Жемалетдинов, Смолов, Зе Луиш, Камано.

Стартовый свисток на «РЖД Арене» футболисты и болельщики услышат в 17:30 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в подробной трансляции в текстовом формате на страницах LiveResult.

Отметим, что «Зенит» после трёх туров имеет в своём активе 9 очков, а «Локомотив» - 7.