Агент Инсинье прокомментировал слухи касательно перехода в «Зенит»

Вокруг одного из звезд прошедшего чемпионата Европы Лоренцо Инсинье появляется не абы какой ажиотаж. Дело в том, что итальянец близок к тому, чтобы покинуть «Наполи», в котором он провел более 10 лет.

Ранее сообщалось, что на вингера претендуют ПСВ и ряд английских команд. Также говорилось о заинтересованности питерского «Зенита» к кандидатуре 30-летнего игрока. Эту информацию в беседе Sport24 прокомментировал агент футболиста, Винченццо Писакане.

«У «Зенита» был контакт с «Наполи». Это сложно осуществить, Инсинье хотят многие клубы», - поделился Писакане.

При этом ранее российскому клубу уже удавалось переманивать именитых итальянских исполнителей, например, Клаудио Маркизио. Портал Transfermarkt оценивает Инсинье в 48 миллионов евро.