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Россия. Премьер-лига

Агент Инсинье прокомментировал слухи касательно перехода в «Зенит»

12 Августа 2021 • 22:05 Комментировать (1)
Локомотив Москва
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Зенит
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15.08 17:30
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Вокруг одного из звезд прошедшего чемпионата Европы Лоренцо Инсинье появляется не абы какой ажиотаж. Дело в том, что итальянец близок к тому, чтобы покинуть «Наполи», в котором он провел более 10 лет.

Ранее сообщалось, что на вингера претендуют ПСВ и ряд английских команд. Также говорилось о заинтересованности питерского «Зенита» к кандидатуре 30-летнего игрока. Эту информацию в беседе Sport24 прокомментировал агент футболиста, Винченццо Писакане.

«У «Зенита» был контакт с «Наполи». Это сложно осуществить, Инсинье хотят многие клубы», - поделился Писакане.

При этом ранее российскому клубу уже удавалось переманивать именитых итальянских исполнителей, например, Клаудио Маркизио. Портал Transfermarkt оценивает Инсинье в 48 миллионов евро.

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Зенит Наполи Лоренцо Инсинье Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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JUMPER
12 Августа 2021 в 22:37
Не дай Бог переманивать таких, как маркиз...
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