Два пенальти и «полтора» удаления Кузяева: «Зенит» и «Локомотив» поделили очки в центральном матче тура

В матче четвёртого тура чемпионата России сошлись «Зенит» и «Локомотив».

Центральный матч четвёртого тура РПЛ повторил недавнюю афишу игры за Суперкубок России. И все мы помним, как первый (пусть и выставочный) трофей сезона забрал «Зенит», не оставив шансов «Локомотиву». Но если освежить детали, то тогда «красно-зелёные» сами себя приговорили чередой детских ошибок. Далее у «Локо» поражений не было. Обыграли тульский «Арсенал» и ЦСКА, сыграли вничью с «Уфой», целый тайм находясь в меньшинстве.

Как раз Дмитрий Баринов – единственная потеря «Локомотива» перед домашним матчем с «Зенитом». Полузащитник вынужден пропустить встречу из-за дисквалификации. У питерцев надолго вылетел Магомед Оздоев, да новичок команды Клаудиньо «отмечает» победу в Олимпиаде. В остальном составы боевые, а «Локомотив» полон надежд взять реванш в домашнем матче. Хотя у Питера ещё не было потерь в этом сезоне.

Семак удивил, оставив в запасе Дзюбу и сразу же вернув в основу Малкома. Конечно же, был в старте и Ерохин. У Николича появилось сразу три номинальных нападающих – Зе Луиш, Камано и Смолов. Началось всё разведки и минимума событий. Сердар Азмун стремился к обостряющей передаче, но пролетел мимо мяча, а далее Тин Едвай наступил на ногу иранцу. Прервались на оказание помощи Азмуну. Потом убегал Зе Луиш, но сам не понял, как решить эпизод в штрафной площади. Кажется, «Зенит» и «Локо» первым делом думали об обороне.

Чуть разбудил зрителей Федор Смолов. Он по правому флангу убежал к чужим воротам и с нулевого угла прошил Кержакова. Тревожный знак для «Зенита», но из-за офсайда мяч не засчитан, и матч продолжился при счёте 0:0. Следующий момент тоже за «Локо»: Смолов и Зе Луиш головами обыгрались в центре поля, в итоге Фёдор вывел коллегу на удар, а тот мощно шарахнул в грудь Кержакову.

Первый интересный момент «Зенита» создал Сердар Азмун. Иранец с левого фланга сместился к штрафной площади и с острого угла пробил в дальнюю девятку – Гилерме в красивом прыжке потащил. Перед самым перерывом Кузяев второй раз сфолил на жёлтую карточку, но Карасёв почему-то не оценил удар по ногам Живоглядову на «горчичник», откровенно простив «Зенит». Красная карточка все-таки настигла Кузяева, игравшего слишком дерзко. Во втором тайме Далер откровенно наступил на ногу Жемалетдинову, получив вторую желтую карточку и покинув поле.

И сразу же «Зенит» чуть не забил в контратаке. Малком крейсером промчался по левой бровке, своевременно прострелил, но Азмун просто не попал в ворота с 11 метров. Малком следом ещё и Пабло посадил на жёлтую карточку, ловко прокинув мяч мимо своего соотечественника. Удивительно, но «Локо» очень долго не мог забрать инициативу, хотя играл в большинстве. Пока Малком не попросил замену, «Зенит» вообще вдесятером играл острее.

Травмы Живоглядова и Малкома, масса остановок и низкие скорости порвали темп матча в лоскуты. И ждали уже все унылые нули, как Алексей Сутормин невероятной «закидушкой» бросил в прорыв Азмуна, а Сердар вышел на рандеву с Гильерме, прокинул мяч правее и нашёл фол, заработав пенальти. Алексей Сутормин реализовал пенальти, точным ударом направив мяч в левую «шестерку». Но победным этот гол не стал. Почти тут же Рифат Жемалетдинов прокинул мяч мимо Ерохина и попал на бедро Александра. Дело было на линии штрафной площади, поэтому Карасеву пришлось сбегать к монитору. Пенальти в итоге состоялся, а Фёдор Смолов его реализовал – 1:1. Первая потеря очков для «Зенита» и вторая подряд ничья для «Локомотива».