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Россия. Премьер-лига

Два пенальти и «полтора» удаления Кузяева: «Зенит» и «Локомотив» поделили очки в центральном матче тура

15 Августа 2021 • 19:28 Комментировать (12)
Локомотив Москва
1:1
Зенит
окончен
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В матче четвёртого тура чемпионата России сошлись «Зенит» и «Локомотив».

Протокол игры  
Локомотив Москва 1:1 Зенит
    85' Сутормин Алексей (0:1)
(1:1) Смолов Фёдор 89'    
Гилерме Маринато   83' Живоглядов Дмитрий   77' (Миранчук Антон (   77') Кастро Пабло   55' Едвай Тин   19' Рыбус Мацей   34'   46' (Тикнизян Наир (   46') Куликов Даниил   42' Жемалетдинов Рифат Магкеев Станислав Камано Франсуа   48'   57' (Рыбчинский Дмитрий (   57') Зе Луиш Жозе   76' Смолов Фёдор
Запасные: Ненахов Максим Зинович Кирилл Бабкин Сергей Сильянов Александр Савин Андрей Лисакович Виталий Петров Максим Вячеславович Иваньков Михаил Худяков Даниил
Кержаков Михаил Караваев Вячеслав Круговой Данил   46' (Чистяков Дмитрий (   46') Ловрен Деян Дуглас Сантос Кузяев Далер   19'   50' Барриос Вилмар Ерохин Александр Вендел Маркус   90' (Дзюба Артём (   90') Азмун Сердар   52'   90' (Мостовой Андрей (   90') Малком Филипе   73' (Сутормин Алексей (   73')
Запасные: Хотулёв Данила Одоевский Даниил Бязров Давид Кравцов Кирилл Кузнецов Даниил
15 августа. Стадион "РЖД Арена" (Москва).

 

Центральный матч четвёртого тура РПЛ повторил недавнюю афишу игры за Суперкубок России. И все мы помним, как первый (пусть и выставочный) трофей сезона забрал «Зенит», не оставив шансов «Локомотиву». Но если освежить детали, то тогда «красно-зелёные» сами себя приговорили чередой детских ошибок. Далее у «Локо» поражений не было. Обыграли тульский «Арсенал» и ЦСКА, сыграли вничью с «Уфой», целый тайм находясь в меньшинстве.

Как раз Дмитрий Баринов – единственная потеря «Локомотива» перед домашним матчем с «Зенитом». Полузащитник вынужден пропустить встречу из-за дисквалификации. У питерцев надолго вылетел Магомед Оздоев, да новичок команды Клаудиньо «отмечает» победу в Олимпиаде. В остальном составы боевые, а «Локомотив» полон надежд взять реванш в домашнем матче. Хотя у Питера ещё не было потерь в этом сезоне.

Семак удивил, оставив в запасе Дзюбу и сразу же вернув в основу Малкома. Конечно же, был в старте и Ерохин. У Николича появилось сразу три номинальных нападающих – Зе Луиш, Камано и Смолов. Началось всё разведки и минимума событий. Сердар Азмун стремился к обостряющей передаче, но пролетел мимо мяча, а далее Тин Едвай наступил на ногу иранцу. Прервались на оказание помощи Азмуну. Потом убегал Зе Луиш, но сам не понял, как решить эпизод в штрафной площади. Кажется, «Зенит» и «Локо» первым делом думали об обороне.

Чуть разбудил зрителей Федор Смолов. Он по правому флангу убежал к чужим воротам и с нулевого угла прошил Кержакова. Тревожный знак для «Зенита», но из-за офсайда мяч не засчитан, и матч продолжился при счёте 0:0. Следующий момент тоже за «Локо»: Смолов и Зе Луиш головами обыгрались в центре поля, в итоге Фёдор вывел коллегу на удар, а тот мощно шарахнул в грудь Кержакову.

Первый интересный момент «Зенита» создал Сердар Азмун. Иранец с левого фланга сместился к штрафной площади и с острого угла пробил в дальнюю девятку – Гилерме в красивом прыжке потащил. Перед самым перерывом Кузяев второй раз сфолил на жёлтую карточку, но Карасёв почему-то не оценил удар по ногам Живоглядову на «горчичник», откровенно простив «Зенит». Красная карточка все-таки настигла Кузяева, игравшего слишком дерзко. Во втором тайме Далер откровенно наступил на ногу Жемалетдинову, получив вторую желтую карточку и покинув поле.

И сразу же «Зенит» чуть не забил в контратаке. Малком крейсером промчался по левой бровке, своевременно прострелил, но Азмун просто не попал в ворота с 11 метров. Малком следом ещё и Пабло посадил на жёлтую карточку, ловко прокинув мяч мимо своего соотечественника. Удивительно, но «Локо» очень долго не мог забрать инициативу, хотя играл в большинстве. Пока Малком не попросил замену, «Зенит» вообще вдесятером играл острее.

Травмы Живоглядова и Малкома, масса остановок и низкие скорости порвали темп матча в лоскуты. И ждали уже все унылые нули, как Алексей Сутормин невероятной «закидушкой» бросил в прорыв Азмуна, а Сердар вышел на рандеву с Гильерме, прокинул мяч правее и нашёл фол, заработав пенальти. Алексей Сутормин реализовал пенальти, точным ударом направив мяч в левую «шестерку». Но победным этот гол не стал. Почти тут же Рифат Жемалетдинов прокинул мяч мимо Ерохина и попал на бедро Александра. Дело было на линии штрафной площади, поэтому Карасеву пришлось сбегать к монитору. Пенальти в итоге состоялся, а Фёдор Смолов его реализовал – 1:1. Первая потеря очков для «Зенита» и вторая подряд ничья для «Локомотива».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит
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Комментарии (12)
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Рейтинг комментариев
Sergo
15 Августа 2021 в 20:39
Ой, я ржал сильно и долго, когда расвиздяя Кузяя все-таки удалили, и показали физрука Симака)) Такое ощущение складывалось, что этот мудило сознательно хотел красную схватить. Удалять его надо было ещё в 1 тайме и а перерыве же менять, но нет, Симак показал свою твердолобость, а вернее узколобость и легкомыслие. И все равно, сложилось впечатление, что Зеня не добрал очков, а Локо спас очко, чем наоборот. Малколм, конечно, зверь. Оборона Локо справилась с бразильцем ценой многочисленных ЖК и нанесением травмы. Лучший игрок матча, а не иранский голубь.
Spirit
15 Августа 2021 в 19:59
забавная концовка! Карасеву, чтобы дальше судить в Европе пришлось честно отсудить, а так бы не было бы пенальти второго))) Ничего бомжи это исправят и больше Карасев не будет их судить в принципиальных матчах!
Дарт Уилфред
15 Августа 2021 в 20:07
Карасю еще повезло, что Семак Кузяя не заменил, а тот в итоге все равно нашел свое удаление.
только не мясо
15 Августа 2021 в 19:52
Обсуждать нечего... Первый тайм беззубый футбол с обоих сторон, во втором чуть забегали и те и другие. Концовка - огонь. Понравилось только что отыграли почти тайм в меньшинстве, ни зажались, ни в чём не уступили и были гораздо ближе к победе, чем Локо. Всех Зенитчиков с одним очком - это нормально, так иногда бывает...)
Урзюм
15 Августа 2021 в 19:43
Лохомотифф сумел "спасти свое очко" исключительно благодаря грубейшей игре (7 желтеньких, а реально должно быть больше) и дебильной ошибке Семака, не посадившего Кузю на скамейку. Кузя урод безусловно. Паровозы - ну сегодня реально свое очко спасли.
DezmaN
15 Августа 2021 в 20:07
Вы бы своё очко в лч хоть изредка спасали — был бы толк от ваших лярдов
Misha_diablo_football
15 Августа 2021 в 19:37
интересная иконка у сайта в обзоре для красной карточки...
Dimonorunov
15 Августа 2021 в 19:33
Смолов Федя ты герой1против сил зла сегодня был героем
Zenituwka
15 Августа 2021 в 19:32
Потеря очков имени Семака. Очевидно было что Кузя сфолит и будет удаление. Как всегда тянул с заменами. Зачем доводить игроков на поле до полуобморока? И чем могут помочь футболисты вышедшие на 80+ минуте? Короче , хорошо что ещё ничейку зацепили..
ирвин-schalke
15 Августа 2021 в 19:30
Николич опять испугался Серёжу(((( Что это за футбол?? Это Зенит или Локомотив играл в большинстве? Честно сказать Зенит наверное больше заслужил победы.
Don sangre
15 Августа 2021 в 19:55
В первом тайме да ! Во втором тайме нет
Дарт Уилфред
15 Августа 2021 в 19:30
Трансферы нужны как воздух. Игра в целом ничейная. Но зато серию пенальти посмотрели.
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