Сутормин: «Азмун был уставшим, к тому же после забега. Я был свеженьким, поэтому подошёл»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с «Локомотивом» (1:1).

- Тяжелый матч с непростым соперником. Также могу сказать, что нам тяжело даются игры с «Локомотивом» в Москве. В целом боевая игра. Я думаю, что можно сказать, счет по игре. Конечно, хотели победить, но упустили преимущество в один гол. Так что будем работать дальше.

- Пришлось вам экстренно входить в игру на замену Малкома. Какими были указания главного тренера?

- Построже играть в обороне, потому что мы были в меньшинстве, и побольше убегать в контратаку, сохранять мяч и использовать свои полумоменты, что в целом получилось с моментом, когда мы заработали пенальти. Но еще было пару подходов, когда мы могли выжать гол, но не получилось.

- После удаления Далера «Зенит» заиграл даже острее. Почему это произошло?

- Я думаю, что ребята понимали всю ответственность, надо было уже работать не только за себя. Может быть, и «Локомотив» подумал, что сейчас им легче будет играть, и вот эта совокупность факторов помогла нам создавать моменты. Хорошо, что нам удалось забить, но плохо, что не сумели сохранить преимущество.

- Расскажите про эпизод с пенальти. Почему именно вы подошли к точке?

- Я забил в прошлой игре, поэтому решил и в этой бить. Но Азмун был уставшим, к тому же он был после забега. И так он заработал, так что я был свеженьким, поэтому подошел, взял пенальти и пробил.

- Не волновались совершенно? Потому что перед вами была фанатская трибуна «Локомотива», было волнение?

- Нет, спокойно. Тут концентрируешься на ударе и всё, ударил, в воротах мяч, а остальное все неважно, поэтому хорошо, что забил.