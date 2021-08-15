​Малком в основе, Дзюба в запасе: состав «Зенита» на матч с «Локомотивом»

Воскресную часть четвёртого тура российского чемпионата будет открывать центральный его матч – «Локомотив» против «Зенита». Наставник действующих чемпионов России из Санкт-Петербурга Сергей Семак включил в стартовый состав своей команды таких игроков:

Кержаков, Караваев, Круговой, Ловрен, Дуглас Сантос, Ерохин, Кузяев, Барриос, Вендел, Азмун, Малком.

Стоит сказать, что Артём Дзюба начнёт игру на скамейке для запасных.

Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» начнётся в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 17:30. Следить за событиями противостояния во всех красках можно будет на страницах LiveResult в текстовой трансляции.

Добавим, что «Зенит» в этом чемпионате ещё не терял очки.