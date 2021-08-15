Михаил Кержаков: «Почти весь второй тайм играли вдесятером и в конце пропустили - обидно»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» (1:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- С одной стороны, играя в меньшинстве, сыграть вничью довольно-таки неплохо. Почти весь второй тайм играли вдесятером и в конце пропустили - обидно. У нас моменты были.

- Не показалось, что «Зенит» начал действовать острее, когда остались в меньшинстве? Потому что больше появились какие-то зоны и начали быстрее убегать в атаку?

- Я думаю, это, наверное, «Локомотив» так стал играть. Психологически они подумали, что есть преимущество, и сейчас будут давить. Наверное, немножко расслабились. Мы убегали грамотно в контратаки, и появились зоны из-за этого.

- Эпизод с назначением пенальти в ваши ворота видели?

- Я был закрыт игроком. Фол был, но говорят, что до этого еще был фол на Венделе вроде бы. Там подтолкнули. Не знаю, что там случилось.

- Какое в целом произвел впечатление «Локомотив»? Команда в четырех матчах не проигрывает и каждый раз умудряется отыграться. Что это, моральный дух у команды такой?

- У нас всегда здесь такие вязкие игры, очень много борьбы, в последних матчах были либо ничьи, либо мы проигрывали в один мяч. В принципе, мы этого ждали, что будет много борьбы. Мне кажется, в первом тайме «Локомотив» все-таки вторым номером играл. Они опускались на свою половину, и когда ждали контратак, ждали забросов за спину, давали на верховую борьбу Зе Луишу, зная, что он очень хорошо прыгает и сбрасывает.