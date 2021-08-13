Клаудиньо: «Большая честь осуществить эту мечту — оказаться в «Зените»

24-летний полузащитник Клаудиньо, который стал победителем Олимпийских игр 2020 в составе «пентакампеонов», сегодня подписал контракт c петербургским «Зенитом». Соглашение рассчитано на пять лет.

После этого игрок в инстаграм-аккаунте эмоционально отреагировал на свой переход в состав «сине-бело-голубых»: «Для меня большая честь осуществить эту мечту — оказаться в «Зените».

Бывшим клубом футболиста был «Ред Булл Брагантино» из бразильской Серии A, за который он отыграл 126 матчей, где отметился 32 голами и 25 голевыми передачами.

В российской команде хавбек будет выступать под 11-м номером.