«Зенит» хочет избавиться от зависимости от Дзюбы: Клаудиньо должен изменить «сине-бело-голубых»

«Зенит» объявил о переходе Клаудиньо из «Ред Булл Брагантино». Бразилец должен занять место «десятки» и конструировать атаки питерцев. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом трансфере.

Кажется, «Зенит» сделал очень толковое приобретение. Это не Маркизио, который ехал с ярмарки, и не Вендел, которого брали в последний момент, чтобы взять хоть кого-то. Бразилец неплох, но разницу он не делает, а вот его соотечественник, новичок «сине-бело-голубых» Клаудиньо, должен стать именно таким футболистом.

В Бразилии 24-летнего хавбека сравнивают с Коутинью, а игрок такого склада давно нужен был «Зениту». Главная претензия к питерцам в последние годы – это отсутствие плана «Б». Питерцы забрасывали мяч на Дзюбу, а когда того закрывали, то предложить больше было нечего. Однако проблема Семака заключалась в том, что других вариантов у него особо и не было. В центре поля просто не было исполнителя, который мог бы завязать комбинационную игру. Клаудиньо должен стать именно таковым.

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В начале текущего сезона видно, что «Зенит» пытается уйти от зависимости от Дзюбы, и Клаудиньо должен помочь в этом преуспеть. Бразилец будет завязывать комбинационную игру и должен вместе с Малкомом составить связку, которая будет давать результат.

В прошлом году новичок «Зенита» был признан лучшим футболистом чемпионата Бразилии, что говорит о многом. При этом его «Ред Булл Брагантино» занял место в середине таблицы. К тому же Клаудиньо стал лучшим бомбардиром и лучшим молодым футболистом турнира.

Прошлый сезон для хавбека стал прорывным. Он является воспитанником «Сантоса», но ни в родной команде, ни в «Коринтиансе» закрепиться не смог, так как мало забивал. Однако в «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо раскрылся и дорос до олимпийской сборной Бразилии, в составе которой только что выиграл турнир в Токио. Конечно, это не самое статусное соревнование в футбольном мире. Тем не менее выиграть трофей, пусть и в такой «селесао» — это всё же серьёзное достижение. Кроме того, Клаудиньо наверняка сейчас находится на карандаше у Тите накануне чемпионата мира-2022.

Клаудиньо – очень разнообразный игрок. Я поспешил дать ему в «Зените» роль «десятки», но он может при необходимости играть и слева в атаке, и даже опускаться в центр поля. Клаудиньо умеет прессинговать, хотя отбор и единоборства в целом не являются его сильными сторонами. У бразильца неплохой дриблинг, что для России является важным преимуществом. При этом не стоит верить нарезкам на YouTube и ждать от Клаудиньо града голов издали. Он этим элементом забивает и порой красиво, но процент реализации не самый высокий. Он любит бить издали, но в цель попадает не так часто.

В переходе Клаудиньо настораживает тот факт, почему его отпустили из системы «Ред Булл». Очевидно, что будь у него перспективы пробиться в состав «Лейпцига», бразильца не продали бы в «Зенит», а перевезли бы в Германию или хотя бы в австрийский «Зальцбург». Трансфер в Россию является явным свидетельством, что у Клаудиньо не видят перспектив для главной команды холдинга. С другой стороны, наш футбол деградирует, и слишком наивно пытаться равнять «Зенит» с уровнем «Лейпцига». Если немцам Клаудиньо не подходит, это вовсе не значит, что он будет бесполезным для российской команды.

Второй вопрос – это, конечно, адаптация. Чемпионат Бразилии тактически не самый сильный, а уж игра в обороне в местных соревнованиях – это отдельный разговор. В России Клаудиньо ждёт совсем иной характер игры. Учитывая же, что полузащитник в свои 24 года является уже состоявшимся футболистом, вопрос заключается в том, сможет ли он перестроиться, и как быстро. «Зенит» взял Клаудиньо для основного состава и будет требовать результата здесь и сейчас. Если же бразилец не сможет быстро адаптироваться, это может стать проблемой.

В целом, кажется, что «Зенит» сделал трансфер, который должен усилить команду. Правда, есть ряд допущений. С другой стороны, российские клубы должны на трансферном рынке рисковать, так как брать готовых звёзд мы не в состоянии.

Андрей Центров