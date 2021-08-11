​Малком может сыграть с «Локомотивом» после возвращения с Олимпиады

Бразилец Малком, ставший олимпийским чемпионом на Играх в Токио, имеет шансы сыграть за «Зенит» в поединке четвёртого тура чемпионата России против «Локомотива». Об этом рассказал главный тренер команды из Санкт-Петербурга Сергей Семак.

«Сейчас нам как раз нужно оценить его состояние. Времени у нас достаточно для того, чтобы понять, насколько он готов функционально и насколько эмоционально он отошёл от Олимпийских игр. Готовиться он будет точно, а сколько он будет играть, мы решим в ближайшее время», - высказался Семак, чьи слова приводятся на официальном сайте «Зенита».

Семак добавил, что Малком после Олимпиады отдохнул три дня. В родную Бразилию атакующий полузащитник не ездил.

Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» пройдёт в Москве в ближайшее воскресенье, 15 августа. Стартовый свисток футболисты команды услышат в момент, когда стрелки часов будут показывать 17:30.