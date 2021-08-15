​Малком: «Сказал Клаудиньо, что в «Зените» он будет счастлив»

В интервью пресс-службе «Зенита» атакующий полузащитник команды Малком рассказал о том, что на Олимпийских играх он общался с Клаудиньо уже как со своим одноклубником.

Напомним, что на неделе «Зенит» объявил о подписании контракта с Клаудиньо, ранее выступавшим за «Ред Булл Брагантино».

«Я сразу сказал ему: «Ты должен принять это решение, в «Зените» ты будешь счастлив. Это самый большой клуб России, хорошо известный в Европе, и ты быстро сможешь адаптироваться - мы все будем тебе помогать!» - поделился воспоминаниями о своих словах Малком.

Малком отметил, что Клаудиньо принесёт «Зениту» много пользы.