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Россия. Премьер-лига

Семак объяснил отсутствие в составе Ракицкого, Дзюбы и Клаудиньо

15 Августа 2021 • 17:21 Комментировать
Локомотив Москва
0:0
Зенит
4.60 3.60 1.80
2-й тайм
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в эфире канала «Матч Премьер».

- В этом сезоне «Локомотив» и «Зенит» уже играли в матче за Суперкубок. Насколько можно оттолкнуться от того результата и игры, чтобы перенять что-то в этом матче? Или это отдельная история и к этой игре не имеет отношения?

- Я думаю, не имеет отношения. Каждая игра - отдельная история, много чего произошло уже у нас и «Локомотива», поэтому это будет игра с чистого листа.

- Из происшествий. Глядя на состав есть целый ряд вопросов. Например, Ярослава Ракицкого нет даже в заявке. Объясните.

- Ярослав, к сожалению, получил повреждение в последнем матче, оно не позволяет ему быть готовым на 100%. Будем надеяться, что к следующей игре он будет в форме и сможет нам помочь.

- Артём Дзюба выпадает из стартового состава. Как он восстанавливается после чемпионата Европы? Какие у него сейчас приоритеты, что происходит?

- Все идет как нужно, работает, хорошо работает. Но на сегодняшний день что касается двух позиций, которые у нас есть в нашем атакующем построение - Сердар Азмун и Саша Ерохин, они забивают много, демонстрируют хорошую игру и находятся в хорошей форме.

- Учитывая, что Артём был ведущим игроков и главным бомбардиром на протяжении нескольких лет, у вас был какой-то разговор на тему того, что в начале сезона он будет выпадать из состава?

- Почему был? Он и остается важным игроком для нашей команды. На сегодняшний день ситуация такая, что игроки, которые выходят сейчас, они чуть лучше готовы на этих позициях. Что касается атакующих, все может измениться уже в следующем матче. У нас не 11 игроков, а все 17 игроков, что в заявке, все готовы для того, чтобы выходить и играть и бороться за место в основном составе.

- Вопрос о новичке Клаудиньо. Я видел, что он здесь, в Москве, при этом его тоже нет в заявке. Это ознакомление?

- Нет, нюансы. Он заявлен, у него подписан контракт, но, к сожалению, ситуация такова, что у нас законы в стране, что ему для завершения получения рабочей визы нужно выехать из страны. Не знаю почему, но такие правила. Я не совсем специалист в этой области. Конечно, это немного странно, но такая ситуация у нас в стране. Поэтому мы ждем, пока он завершит подготовку документов и сможет нам помочь.

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Зенит Сергей Семак
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