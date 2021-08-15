​Малком готов сыграть с «Локомотивом»

Пропустивший стартовый отрезок чемпионата из-за поездки на Олимпийские игры Малком готов выйти на поле в воскресном матче против «Локомотива». Об этом он рассказал в интервью пресс-службе «Зенита», которое вышло на страницах клубного сайта.

«Я чувствую, что полностью готов - и физически, и эмоционально. Теперь всё зависит от главного тренера, поставит он меня в состав или нет. Но я рвусь в бой!» - высказался Малком.

Матч четвёртого тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Зенитом» начнётся в Москве в 17:30 по местному времени. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате, которая пройдёт на страницах портала LiveResult.