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Россия. Премьер-лига

​Малком готов сыграть с «Локомотивом»

15 Августа 2021 • 13:22 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
4.75 3.70 1.75
Через 2 ч. 57 мин.
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Пропустивший стартовый отрезок чемпионата из-за поездки на Олимпийские игры Малком готов выйти на поле в воскресном матче против «Локомотива». Об этом он рассказал в интервью пресс-службе «Зенита», которое вышло на страницах клубного сайта.

«Я чувствую, что полностью готов - и физически, и эмоционально. Теперь всё зависит от главного тренера, поставит он меня в состав или нет. Но я рвусь в бой!» - высказался Малком.

Матч четвёртого тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Зенитом» начнётся в Москве в 17:30 по местному времени. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате, которая пройдёт на страницах портала LiveResult.

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15.08  17:30 Локомотив Москва ... Зенит 4.75 3.7 1.75
15.08  20:00 Рубин ... Крылья Советов 2.2 3.35 3.35
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