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Россия. Премьер-лига

Николич: «Каждую игру мы должны начинать c минус один»

07 Августа 2021 • 00:06 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
15.08 17:30
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Наставник «Локомотива» Марко Николич прокомментировал результат третьего тура Тинькофф РПЛ против «Уфы». Для его подопечных матч закончился вничью 1:1.

«Мы каждую игру должны начинать с минус один, а потом разворачивать игру в нашу сторону», - сказал тренер в послематчевой пресс-конференции. Специалист также упомянул, что во всех трёх стартовых матчах лиги арбитры ошибались в пользу соперников «железнодорожников».

Напомним, что в первых двух поединках чемпионата, московская команда победила тульский «Арсенал» (3:1) и ЦСКА (2:1).

В четвёртом туре «красно-зелёные» дома сыграют с петербургским «Зенитом».


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Уфа Марко Николич
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