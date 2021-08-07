Николич: «Каждую игру мы должны начинать c минус один»

Наставник «Локомотива» Марко Николич прокомментировал результат третьего тура Тинькофф РПЛ против «Уфы». Для его подопечных матч закончился вничью 1:1.

«Мы каждую игру должны начинать с минус один, а потом разворачивать игру в нашу сторону», - сказал тренер в послематчевой пресс-конференции. Специалист также упомянул, что во всех трёх стартовых матчах лиги арбитры ошибались в пользу соперников «железнодорожников».

Напомним, что в первых двух поединках чемпионата, московская команда победила тульский «Арсенал» (3:1) и ЦСКА (2:1).

В четвёртом туре «красно-зелёные» дома сыграют с петербургским «Зенитом».