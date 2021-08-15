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Россия. Премьер-лига

​«Локомотив» уволил диктора за прощание с Чорлукой

15 Августа 2021 • 09:10 Комментировать
Локомотив Москва
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Виктор Степанов, который работал диктором на домашних матчах «Локомотива», посредством странички в «Инстаграме» сообщил о своём увольнении. В обращении к фанатам Степанов отметил, что покидает должность с высоко поднятой головой.

В телеграм-канале «Ложа прессы» сообщается, что Степанов был уволен из-за прощальной речи по поводу ухода из команды Ведрана Чорлуки. Диктор не согласовывал свою речь с клубом, проявив инициативу.

«Я имел роскошную возможность сделать так, как правильно, как по совести. И я сделал это 16 мая. И сделал бы так ещё 1000 раз, если бы снова встал перед таким выбором», - написал Степанов.

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