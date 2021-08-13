Агент хавбека сборной Чили Гальдамеса опроверг слухи об интересе «Зенита»

Футбольный агент Марио Карвальо, который представляет интересы полузащитника сборной Чили Пабло Гальдамеса, прокомментировал слухи о возможном переходе его клиента в «Зенит».

Он заявил, что ни с кем из питерского клуба не общался. Также Карвальо подчеркнул, что из России предложений по трансферу игрока не было. Кроме этого, агент отметил, что его клиент готов рассмотреть предложения от российских клубов, так как ему интересны все места, где можно добиться прогресса, пишет Sport24.

Напомним, что Гальдамес сейчас является свободным агентом. Последним его клубом был аргентинский «Велес Сарсфилд», за который он выступал с 2018 по 2021 год.