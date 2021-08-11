Олимпийский чемпион Малком вернулся в расположение «Зенита» и возобновил тренировки с командой. По этому случаю бразилец сделал публикацию на своей страничке в «Инстаграме».

«Возвращаюсь к работе. Я скучал по тебе, «Зенит», - таким текстом Малком сопроводил фотографию.

Ближайший матч «Зенит» проведёт в воскресенье, 15 августа. В рамках четвёртого тура российского чемпионата команда Сергея Семака на выезде сыграет против «Локомотива».

Напомним, что в финале футбольного турнира Олимпиады именно Малком стал автором победного гола в ворота Испании. Бразилец отличился в экстра-тайме.