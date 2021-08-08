В сети Интернет появилась информация об интересе российских клубов к форварду загребского «Динамо» Сандро Куленовичу. 21-летнего футболиста можно заполучить за приемлемые деньги, его трансферная стоимость оценивается в 1 млн евро.

Агент игрока Бранко Хучика в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» заявил: «Нет, «Локомотив» не интересуется моим клиентом. Есть интерес со стороны «Сочи», посмотрим, что получится из этого».

В прошлом сезоне в «Риеке» Куленович забил 7 голов, проведя 29 поединков.