Сенников: «Зениту» придется тяжело в игре с «Локомотивом»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от центрального матча четвертого тура РПЛ, в котором сыграют «Локомотив» и «Зенит».

Он заявил, что «Локомотив» может предоставить проблемы чемпионам России, если сыграет в закрытый футбол и сумеет лишить игроков «Зенита» пространства. Сенников отметил, что при такой игре на первый план могут выйти ошибки зенитовской защиты.

По его словам, «Локомотив» умеет удивлять и уже сделал это в игре против ЦСКА, когда «железнодорожники» владели мячом больше ожидаемого и много атаковали, пишет «Спорт Уик-энд».

Напомним, что «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав девять очков в стартовых трех турах. «Локомотив» сейчас находится на четвёртом месте, имея в своём активе на два очка меньше.