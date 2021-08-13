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Россия. Премьер-лига

Сенников: «Зениту» придется тяжело в игре с «Локомотивом»

13 Августа 2021 • 18:02 Комментировать (1)
Локомотив Москва
...
Зенит
4.60 3.60 1.80
15.08 17:30
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Бывший игрок сборной России Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от центрального матча четвертого тура РПЛ, в котором сыграют «Локомотив» и «Зенит».

Он заявил, что «Локомотив» может предоставить проблемы чемпионам России, если сыграет в закрытый футбол и сумеет лишить игроков «Зенита» пространства. Сенников отметил, что при такой игре на первый план могут выйти ошибки зенитовской защиты.

По его словам, «Локомотив» умеет удивлять и уже сделал это в игре против ЦСКА, когда «железнодорожники» владели мячом больше ожидаемого и много атаковали, пишет «Спорт Уик-энд».

Напомним, что «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав девять очков в стартовых трех турах. «Локомотив» сейчас находится на четвёртом месте, имея в своём активе на два очка меньше.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Дмитрий Сенников
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Комментарии (1)
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Fishingman65
13 Августа 2021 в 18:42
А Локомотиву что, легко будет?
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