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Россия. Премьер-лига

Живоглядов: «Я подошёл, спросил у Карасёва, он сказал, что на жёлтую не было»

15 Августа 2021 • 23:24 Комментировать
Локомотив Москва
1:1
Зенит
окончен
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Защитник  «Локомотива» Дмитрий Живоглядов поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» (1:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Как оцените этот результат, учитывая, что команда играла в большинстве? Но с другой стороны, успели отыграться?

- Да, конечно, здесь концовка нас чуть-чуть подкрасила. Но, конечно, настраивались на три очка дома, тем более, первый тайм шикарный провели. У «Зенита», наверное, моментов не было. Второй тайм - у них сразу удаление. У нас как-то, не знаю, чуть потеряли концентрацию, у них пошли очень острые контратаки, с одной из них они заработали пенальти. Хорошо, что мы отыгрались.

- Было несколько спорных эпизодов в игре, два пенальти и удаление Кузяева. В первом тайме его еще могли удалить. Как считаете, должны были удалять за тот фол?

- Я подошел, спросил у Карасёва, он сказал, что на желтую не было. Судил он очень хорошо, давал играть и бороться, так что, тем более, о судействе лучше не говорить. Все было хорошо.

- Сами почувствовали по ноге удар?

- Удар, конечно, почувствовал, он сказал, что там было просто легкое касание, поэтому ни о какой желтой речи не было, так он сказал.

- А по эпизоду с пенальти в ворота «Локомотива» находились рядом?

- Да, я был на бровке, но все это было в динамике, и особо не было видно, было ли касание. Повторюсь, если судья назначил, значит, было.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Живоглядов
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