Петржела: «Клаудиньо - очень хороший игрок»

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал переход бразильца Клаудиньо в питерский клуб. Напомним, что футболист подписал контракт до июня 2026 года. В команде Семака он будет выступать под 11-м номером.

Чешский специалист заявил, что Клаудиньо мог бы стать заменой Азмуну, которого связывают со многими европейскими клубами. Он подчеркнул, что бразилец является хорошим игроком, который хорошо бы смотрелся с Азмуном в паре. Наставник отметил, что новичок «Зенита» мог бы сыграть в нападении или под нападающим.

По его словам, Клаудиньо может помочь питерцам в Лиге чемпионов, но он не удивится, если этого не произойдёт, пишет «Спорт-Экспресс».