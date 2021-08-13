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Россия. Премьер-лига

Петржела: «Клаудиньо - очень хороший игрок»

13 Августа 2021 • 19:11 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
4.60 3.60 1.80
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Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал переход бразильца Клаудиньо в питерский клуб. Напомним, что футболист подписал контракт до июня 2026 года. В команде Семака он будет выступать под 11-м номером.

Чешский специалист заявил, что Клаудиньо мог бы стать заменой Азмуну, которого связывают со многими европейскими клубами. Он подчеркнул, что бразилец является хорошим игроком, который хорошо бы смотрелся с Азмуном в паре. Наставник отметил, что новичок «Зенита» мог бы сыграть в нападении или под нападающим.

По его словам, Клаудиньо может помочь питерцам в Лиге чемпионов, но он не удивится, если этого не произойдёт, пишет «Спорт-Экспресс».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Властимил Петржела Клаудиньо
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