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Песьяков: «Азмун - киллер на самом деле»

27 Февраля 2021, 18:45,

Лучший футболист матча «Зенит» - «Ростов» (2:2) Сергей Песьяков поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- После удаления как перестроился «Ростов», как стала играть команда?

- Сначала мы пытались играть на удержание счета, перестроились на схему 4-4-1, пытались так играть. Даже после пропущенных двух  голов не отказались от своей игры. Но это было видно, мы пытались держать мяч и в последние минут 10, может быть, даже больше «Зенита» мы были с мячом.  То есть, это нам и позволило сравнять, не без везения, но мы свой шанс реализовали.

- Команду усилили замены. Но эти желтые карточки, которые были в первом тайме, насколько они были вызваны необходимостью? 4 желтые карточки, и на удержание счета вы начали играть фактически с 20-й минуты, когда стали потягивать время.

- Мне так не показалось, что мы тянем время. Конечно, какие-то игровые паузы, они нужны и работают. Если вы заметили, мы сегодня старались выходить от ворот в короткий и средний пас, как раз таки не расставаться с мячом как можно дольше. Мы играли на выезде и местами немножко проседали, это нормально. А в целом по задержке времени с вами не согласился бы. При счете 2:2, тогда уже да.

- По Азмуну мы считаем, что «Зенит» сделал ошибку, заменив Азмуна. Легче стало играть?

- Да, Азмун - киллер на самом деле, всегда сложно против него играть. Если не ошибаюсь, его поменяли при счете 2:1. Поэтому усилить и центр поля, не хватало прессинга им, потому что мы легко выходили даже вдесятером минуты с 75 по 85, когда забили гол.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Сергей Песьяков
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