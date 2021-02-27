​Карпин – о судействе: «Когда изменились правила, в начале матча?»

Рулевой «Ростова» Валерий Карпин после гостевой ничьей с «Зенитом» (2:2) высказался по поводу судейства.

«По поводу второго гола «Зенита» мне прислали пункт правил, где написано, что арбитр должен дать свисток после того, как показана карточка. «Зенит» разыграл мяч и забил, свистка не было. Мне судьи сказали, что правила изменились. А когда они изменились, в начале матча?» - высказался Карпин во время пресс-конференции.

«Ростов» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги России. В следующем туре команда Валерия Карпина сыграет против «Сочи» на своём поле.