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Вендел показал золотые PlayStation 5 и IPhone 12

15 Января 2021, 20:27,

Instagram ФК "Зенит"

Полузащитник «Зенита» Вендел поделился с подписчиками социальной сети «Инстаграм» снимками дорогих обновок. Бразилец стал владельцем золотых PlayStation 5 и IPhone 12, полученными от одной компании. Отметим, что подобный телефон может стоить около полумиллиона рублей.

Напомним, что Вендел стал игроком «Зенита» три месяца назад и успел провести за питерскую команду шесть поединков, в которых один раз ассистировал одноклубникам.  23-летний футболист обошелся «Зениту» в 20 миллионов евро, перейдя из лиссабонского «Спортинга». Эта сумма может увеличить еще на четыре миллиона в виде различных бонусов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Вендел
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