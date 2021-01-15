Вендел показал золотые PlayStation 5 и IPhone 12

Полузащитник «Зенита» Вендел поделился с подписчиками социальной сети «Инстаграм» снимками дорогих обновок. Бразилец стал владельцем золотых PlayStation 5 и IPhone 12, полученными от одной компании. Отметим, что подобный телефон может стоить около полумиллиона рублей.

Напомним, что Вендел стал игроком «Зенита» три месяца назад и успел провести за питерскую команду шесть поединков, в которых один раз ассистировал одноклубникам. 23-летний футболист обошелся «Зениту» в 20 миллионов евро, перейдя из лиссабонского «Спортинга». Эта сумма может увеличить еще на четыре миллиона в виде различных бонусов.