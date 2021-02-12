Домашние игры «Ростова» смогут посетить 22 тысячи болельщиков

С 15-го февраля в Ростовской области вступают в силу изменения в постановление Правительства под номером 272. Как сообщает пресс-служба «Ростова», заполняемость спортивных сооружений будет увеличена до 50 процентов.

Таким образом, домашние поединки футбольной команды смогут посетить 22 тысячи болельщиков.

После 19 туров российской Премьер-лиги «Ростов» набрал 32 балла и занимает пятое место в турнирной таблице. В первом матче чемпионата после перерыва подопечные Валерия Карпина на выезде встретятся с петербургским «Зенитом». Поединок состоится на «Газпром Арене» 27-го февраля.