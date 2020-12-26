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Малком - лучший дриблёр первой половины сезона РПЛ

26 Декабря 2020, 11:16,

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В официальном «Твиттере» российской Премьер-лиги опубликована статистика по успешным обводкам в поединках национального чемпионата.

Лидером по этому показателю является атакующий полузащитник «Зенита» Малком. Бразильский футболист совершил 76% успешных обводок по итогам 19 туров Премьер-лиги.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России полузащитник принял участие в 15 встречах, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.

После 19 туров петербургский клуб, набрав 41 очко, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. Команды ушли на зимний перерыв до конца февраля.

Следующий поединок «сине-бело-голубые» проведут 27-го февраля против «Ростова».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Малком
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