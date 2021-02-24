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«Краснодар» арендует вратаря «Ростова»

24 Февраля 2021, 21:01,

В четверг закрывается трансферное окно в России, и «Краснодар» намерен успеть усилить вратарскую линию. По данным «РБ Спорт», руководство «быков» договорилось с «Ростовом» об аренде голкипера Егора Бабурина, который находится в тени Сергея Песьякова и почти не имеет игровой практики.

Первый матч «Краснодара» с загребским «Динамо» (2:3) обнажил проблему в команде с вратарями. Евгений Городов сыграл неуверенно, а основной голкипер Матвей Сафонов продолжает восстанавливаться после травмы, которую получил в декабре.

Бабурину 27 лет. Полтора года назад он сменил «Зенит» на «Ростов» и за это время 16 раз выходил на поле, пропустив 22 гола. В текущем сезоне Бабурин пропустил четыре мяча в четырех поединках.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Краснодар, Ростов, Егор Бабурин
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