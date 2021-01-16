Семак заявил, что «Спартак» отказался от спарринга с «Зенитом»

Петербургский «Зенит» проводит первый тренировочный сбор в Дубае. Главный тренер команды Сергей Семак ответил на вопрос о возможном спарринге с московским «Спартаком». «Красно-белые» сейчас тоже находятся в ОАЭ.

«Спартак» отказался. Мы предложили, но у «красно-белых» своя программа, они не смогут с нами встретиться», - заявил наставник изданию «Спорт-экспресс».

По итогам 19 туров чемпионата России «Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая идущий третьим «Спартак» на шесть баллов.

Сезон возобновится 27-го февраля. Команда Сергея Семака встретится с «Ростовом», а подопечным Доменико Тедеско будет противостоять «Рубин».