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Семак заявил, что «Спартак» отказался от спарринга с «Зенитом»

16 Января 2021, 16:51,

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Петербургский «Зенит» проводит первый тренировочный сбор в Дубае. Главный тренер команды Сергей Семак ответил на вопрос о возможном спарринге с московским «Спартаком». «Красно-белые» сейчас тоже находятся в ОАЭ.

«Спартак» отказался. Мы предложили, но у «красно-белых» своя программа, они не смогут с нами встретиться», - заявил наставник изданию «Спорт-экспресс».

По итогам 19 туров чемпионата России «Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая идущий третьим «Спартак» на шесть баллов.

Сезон возобновится 27-го февраля. Команда Сергея Семака встретится с «Ростовом», а подопечным Доменико Тедеско будет противостоять «Рубин».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Зенит, Сергей Семак
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Комментарии (1)
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0
MDMA1
16 Января 2021, 17:13

еще бы)) попа после последнего унижения еще не прошла у свинок) ахах)

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