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Тарасов: «Мальдивы - лучший отдых для меня»

06 Января 2021, 08:16,

ФК "Локомoтив"

Бывший полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов, находящийся сейчас в статусе свободного агента, поделился снимком со своего отдыха.

«Лучший отдых для меня - это Мальдивы», - гласит сообщение футболиста в «Инстаграме».

33-летний полузащитник покинул казанский коллектив в середине декабря 2020-го года. В составе «Рубина» Тарасов успел провести 13 поединков, в которых не отметился результативными действиями.

По итогам 19 туров чемпионата России казанцы набрали 28 баллов и располагаются на девятой строчке в турнирной таблице. Следующий матч команда Слуцкого проведет со «Спартаком» 27-го февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Дмитрий Тарасов
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