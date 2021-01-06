Иван Игнатьев станцевал на пляже с бутылкой

Форвард «Рубина» Иван Игнатьев разместил у себя в Инстаграме видео с тёплого пляжа с бутылкой неопознанного напитка в руке. 21-летний футболист в ролике танцует на песке с закрытыми глазами.

Напомним, что у футболистов казанского клуба продолжается отпуск. Итальянский журналист Стефано Конфорти в «Твиттере» вопрошает: «Игнатьев обошелся «Рубину» почти в 7 млн евро. Он забил три гола за последние 12 месяцев и все с пенальти. Игнатьев танцует во время отпуска с бутылкой пива в руках. Что не так с некоторыми футболистами?».

Трансферная стоимость Игнатьева оценивается в 4 млн евро, его контракт с «Рубином» действует до 2024 года.