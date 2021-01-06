Иван Игнатьев станцевал на пляже с бутылкой

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06 Января 2021, 00:31,
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Форвард «Рубина» Иван Игнатьев разместил у себя в Инстаграме видео с тёплого пляжа с бутылкой неопознанного напитка в руке. 21-летний футболист в ролике танцует на песке с закрытыми глазами.
Напомним, что у футболистов казанского клуба продолжается отпуск. Итальянский журналист Стефано Конфорти в «Твиттере» вопрошает: «Игнатьев обошелся «Рубину» почти в 7 млн евро. Он забил три гола за последние 12 месяцев и все с пенальти. Игнатьев танцует во время отпуска с бутылкой пива в руках. Что не так с некоторыми футболистами?».
Трансферная стоимость Игнатьева оценивается в 4 млн евро, его контракт с «Рубином» действует до 2024 года.
Ignatjev did cost almost €7M to Rubin.— Stefano Conforti (@confortistefano) January 5, 2021
Ignatjev scored 3 goals in 12 months all with penalties.
Ignatjev dances on holidays with a beer in his hand.
What’s wrong with some players. pic.twitter.com/6qofAYCZlB
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Рубин, Иван Игнатьев