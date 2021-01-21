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Натхо считает, что Слуцкий строит в «Рубине» сильную команду

21 Января 2021, 23:42,

LiveSport.Ru

Бывший полузащитник «Рубина» Бибрас Натхо, ныне выступающий за сербский «Партизан», после товарищеского матча с казанцами поделился мнением о работе Леонида Слуцкого.

«Леонид пытается построить новую команду, у него много молодых и перспективных игроков», - заявил израильтянин. «Верю, что «Рубин» вернется на лидирующие позиции в чемпионате».

В российской Премьер-лиге Бибрас выступал за «Рубин» и ЦСКА. Всего он провёл в чемпионате России 205 матчей, забил 45 голов и отдал 41 голевую передачу. В текущем сезоне Натхо провёл за «Партизан» во всех турнирах 18 матчей и отметился семью голами (все с пенальти).
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Рубин, Партизан, Бибрас Натхо
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