Натхо считает, что Слуцкий строит в «Рубине» сильную команду

Бывший полузащитник «Рубина» Бибрас Натхо, ныне выступающий за сербский «Партизан», после товарищеского матча с казанцами поделился мнением о работе Леонида Слуцкого.

«Леонид пытается построить новую команду, у него много молодых и перспективных игроков», - заявил израильтянин. «Верю, что «Рубин» вернется на лидирующие позиции в чемпионате».

В российской Премьер-лиге Бибрас выступал за «Рубин» и ЦСКА. Всего он провёл в чемпионате России 205 матчей, забил 45 голов и отдал 41 голевую передачу. В текущем сезоне Натхо провёл за «Партизан» во всех турнирах 18 матчей и отметился семью голами (все с пенальти).