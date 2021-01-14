«Спартак» отправился на сборы в Дубай

Утром 14-го января делегация московского «Спартака» отправилась на тренировочные сборы в Дубай. Об этом информирует пресс-служба клуба.

Подопечные немецкого специалиста Доменико Тедеско проведут в ОАЭ два сбора: первый - с 14-го по 24-е января, второй - с 28-го января по 8-е февраля.

На зимний перерыв «красно-белые» ушли на третьем месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги. На счету столичного коллектива 35 набранных баллов, отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть очков.

«Спартак» возобновит сезон домашним матчем против казанского «Рубина» 27-го февраля.