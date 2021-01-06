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Романцев: «Зенит» просто стёр «Спартак», превзойдя его во всех компонентах»

06 Января 2021, 10:59,

Global Look Press

Экс-наставник московского «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о поражении команды Доменико Тедеско в поединке против петербургского «Зенита» перед зимним перерывом. «Красно-белые» на выезде уступили со счетом 1:3.

«Несколько хорошо проведенных встреч перечеркнул оглушительный провал в Питере. Команда оказалась не готова к важнейшему матчу. «Зенит» просто стер «Спартак», превзойдя его во всех компонентах», - приводит слова Романцева издание «Спорт-экспресс».

После 19 туров Премьер-лиги московский коллектив набрал 35 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Тедеско отстают от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

Следующий матч в чемпионате России «Спартак» сыграет на своем поле против казанского «Рубина» 27-го февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Зенит, Олег Романцев
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