Романцев: «Зенит» просто стёр «Спартак», превзойдя его во всех компонентах»

Экс-наставник московского «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о поражении команды Доменико Тедеско в поединке против петербургского «Зенита» перед зимним перерывом. «Красно-белые» на выезде уступили со счетом 1:3.

«Несколько хорошо проведенных встреч перечеркнул оглушительный провал в Питере. Команда оказалась не готова к важнейшему матчу. «Зенит» просто стер «Спартак», превзойдя его во всех компонентах», - приводит слова Романцева издание «Спорт-экспресс».

После 19 туров Премьер-лиги московский коллектив набрал 35 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Тедеско отстают от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

Следующий матч в чемпионате России «Спартак» сыграет на своем поле против казанского «Рубина» 27-го февраля.