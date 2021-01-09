Хендрикс и «Спартак»: Зачем москвичам голландский полузащитник

«Спартак» близок к подписанию первого новичка этой зимой. По данным голландских медиа, в Москву из ПСВ переедет Йоррит Хенрикс. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о голландском хавбеке.

Судя по всему, «Спартак» в ближайшее время уже к первому сбору совершит первый трансфер. В Голландии местные медиа сообщают, что Йоррит Хендрикс переберётся из ПСВ в стан московского клуба. Полузащитник не попал в заявку коллектива из Эйндховена на матч против «Аякса», что является косвенным подтверждением намечающегося перехода.

Йорриту Хендриксу в феврале исполнится 26 лет, так что этот игрок выбивается из якобы принятой в «Спартаке» стратегии на приобретение молодых футболистов. Если хавбек переедет в московский клуб, то от него будут требовать отдачи уже сейчас. Ранее сообщалось, что «Спартак» ищет опорного полузащитника, и Хендрикс этому описанию точно подходит. Голландец абсолютно не помощник атаке. Для понимания – за свою карьеру в составе родного ПСВ он провёл в общей сложности 239 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 17 результативных передач.

Хендрикс – это больше про отборы и давление в середине поля. Голландец всегда отмечался высокой работоспособностью и заряженностью на борьбу, при этом периодически грубо ошибается. Хотя Хендрикс и занимает позицию опорного полузащитника, его нельзя назвать грубым футболистом. В составе ПСВ он за свою карьеру получил всего две красные карточки.

Полузащитника нельзя назвать ключевым футболистом ПСВ. Его нынешний контракт с клубом истекает ближайшим летом, так что эйндховенцы сейчас имеют последнюю возможность продать хавбека и получить за него хоть какие-то деньги. Продлевать контракт с Хендриксом в ПСВ не собираются. При этом у полузащитника было два сезона, когда он был основным в Эйндховене – в 2017/18 и 2018/19. В первом случае Хендрикс помог родному клубу выиграть чемпионство. Также на счету полузащитника есть одна игра в составе сборной Голландии – в сентябре 2016 года он провёл 25 минут в товарищеской встрече против греков.

В целом Хендрикса можно назвать довольно крепким средним полузащитником. В юности он выглядел перспективным, но реализовать потенциал по разным причинам не смог. Тем не менее Хендрикс – обученный футболист с конкретным набором навыков, которые сейчас необходимы «Спартаку». Судя по всему, «красно-белые» отдадут за хавбека компенсацию менее 1 миллиона евро. Пожалуй, за такие деньги к первому сбору приобретение выглядит хорошим.

Правда, с приходом Хендрикса встанут два интересных вопроса. Первый – это лимит на легионеров. Чтобы голландца внести в заявку на Премьер-лигу, надо либо куда-то пристроить кого-то из имеющихся иностранцев (видимо, Остона Урунова), либо не возвращать и куда-то пристроить Педро Рошу. Пока что нет информации, как «Спартак» планирует уместиться в лимит.

Второй вопрос, который на самом деле стоял уже давно, – это кого на скамейку посадит Хендрикс (или любой другой приходящий опорный полузащитник)? Представить «Спартак» без Крала или без Зобнина сейчас довольно сложно. Тем не менее в схеме Тедеско с пятью защитниками других опций особо и нет. Уж вряд ли немец будет выставлять Крала, Зобнина, Хендрикса и ещё пятерых защитников… Вероятно, стоит ждать, что либо кто-то присядет на скамейку, либо появится новая схема.

Андрей Центров