Гладилин: «Если Промес вернётся в «Спартак», это будет стопроцентным усилением»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказал мнение о возможном возвращении в команду Куинси Промеса.

- В СМИ пишут, что в «Спартак» может вернуться Куинси Промес. Что вы об этом думаете?

- Пока это слухи, какой-то пиар, потому что у него возникали какие-то проблемы в Голландии. Я смотрел его матчи за «Аякс». Он играет в составе. Но Куинси уже немолодой футболист. Думаю, здесь больше вопрос финансового плана, потому что по другим причинам он перейти в «Спартак» не может. «Аякс» играет в Лиге чемпионов, поэтому иной мотивации, чем зарабатывание денег, у Промеса нет. А вот если ему предложат контракт на порядок выше, чем в «Аяксе», то все возможно.

- Если он придет в «Спартак», то снова будет одним из лучших футболистов?

- Безусловно. Игроков высокого класса, особенно атакующих, в нашем чемпионате сейчас мало. По пальцам можно пересчитать. Поэтому он у нас опять будет на первых ролях.

- То есть, Промес сильнее других форвардов «Спартака»?

- Он точно сильнее Кокорина, хотя Саша старается. Промес добавил бы опыта Ларссону и Понсе. Все-таки, опыта у Куинси уже достаточно. Получилась бы неплохая атака у «красно-белых». Тогда шансов у Кокорина не было бы. Менеджерам клуба нужно его куда-то пристроить. Если вернется Куинси, а он приедет как высокооплачиваемый футболист, то три позиции в нападении будут заняты. А на других позициях Кокорин играть не умеет.

- То есть, Кокорин будет лишним?

- Нужно его куда-то трудоустраивать, а потом уже разговаривать о Промесе. Тем более, есть еще Соболев. Он чистый нападающий. Кокорин может играть на тех же позициях, что Ларссон и Понсе. У вот Саши шансов не будет.

- Не думаете, что если Промес вернется в «Спартак», для него это будет шаг назад в карьере?

- Куинси - большой мастер. Если он приедет сюда играть в футбол и постараться стать чемпионом – он поможет команде. А если приедет доигрывать, тогда пользы не будет.

- Зато ему не надо адаптироваться к чемпионату. Он здесь все знает.

- Конечно. Но здесь даже не в этом вопрос. Если футболист - мастер, а он играет в сборной, в составе «Аякса», сильного клуба, где он себя проявил, то в РПЛ ему не надо будет ничего делать. Только привести себя в порядок и начать забивать мячи. Это хорошее приобретение. Но «Спартаку» нужно разобраться в обойме нападающих. Там много лишних игроков. А то, что Куинси нужен и поможет клубу - это сомнений не вызывает.

- Как вы оцениваете трансфер полузащитника Хендрикса, с которым уже достигнута договоренность о переходе?

- Здесь пока не могу оценивать. Если Промес лидер команды, то Хендриксен - это вариант Гуса Тила. Он может получать зарплату, но сидеть на лавке. Он не переиграет ни Зобнина, ни Крала. У него там нет шансов. Если он придет как замена этим ребятам - это одно дело. Поэтому я пока не понимаю этого трансфера. Он здесь ничего не усиливает и идет для количества. Вот Промес – это усиление команды на сто процентов.

- Если купят Хендриксена, легионерские места в команде будут закрыты, и чтобы пригласить Промеса, нужно будет кого-то продавать. Кого?

- Точно не Понсе и Ларссона. Их надо беречь и поднимать уровень. Есть вариант отдать Урунова. То есть, того, кто не попадает в стартовый состав.

- Еще какие-то позиции в «Спартаке» нуждаются в усилении?

- Конечно, нуждаются, если команда хочет стать чемпионом. Но пойдут ли сюда хорошие футболисты? Наш чемпионат упал в статусе, и хорошим игрокам хочется выступать в пятерке лучших чемпионатов. Другое дело, если кого-то привлечен материальный аспект.

Елена Григорьевская