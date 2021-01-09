Онопко в «Спартаке»: Лобби ветеранов против фанатов клуба

Виктор Онопко покинул ЦСКА, так как с ним не был продлён контракт. Теперь слухи активно сватают тренера в «Спартак», чему не рады многие поклонники «красно-белых». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет над разгорающимся конфликтом.

В самом конце прошлого года было объявлено, что ЦСКА не будет продлевать истекший контракт с Виктором Онопко. Так тренер, который проработал в «армейском» клубе 11 лет, остался без работы. Изначально появилась информация, что чуть ли не сам Онопко хотел покинуть ЦСКА, так как с усилением позиции Василия Березуцкого стал едва ли не четвёртым тренером, а из-за коронавирусных ограничений потерял возможность регулярно летать в Испанию к своей семье. Однако слухи о возможной работе в «Спартаке» подчёркивают, что это не совсем так.

В последние дни всё чаще говорят, что Онопко может получить работу в «Спартаке». Причин на это несколько. Во-первых, в «Спартак» недавно вернулся Дмитрий Попов, которого связывают с Онопко дружеские отношения. Во-вторых, у экс-тренера ЦСКА большой и успешный опыт в профессии, к тому же он ветеран «Спартака». Кроме того, летом у «красно-белых» будет новый наставник, который, вероятно, будет связан с Испанией, так что знание испанского языка даёт Онопко несколько шансов.

Болельщики «Спартака» довольно чётко высказываются против приглашения Онопко. С одной стороны, ему, конечно, многие не простили того факта, что он поцеловал эмблему ЦСКА на встрече с болельщиками «красно-белых». Это было воспринято как предательство, а учитывая принципиальность отношений между московскими клубами, легко понять природу таких чувств. Кроме этого, интересно ещё и другое. Онопко многими воспринимается как ветеран «Спартака», хотя в клубе провёл всего три сезона, при этом он является воспитанником донецкого «Шахтёра», год пробыл в киевском «Динамо» (за которое, правда, не сыграл ни матча из-за травмы). В «Сатурне», кстати, защитник сыграл лишь на год меньше, чем за «красно-белых», а в ЦСКА отработал 11 лет… Неудивительно, что многих поклонников «Спартака» сейчас коробит, когда Онопко называют ветераном именно их клуба.

Тем не менее, очевидно, что некоторые силы пытаются пристроить Онопко в «Спартак». Заметно, что некоторые медиа начали пиар-кампанию, как в своё время это было с Дмитрием Аленичевым. Онопко уже признался, что поцелуй эмблемы ЦСКА ничего не значит, и это был вынужденный шаг. Многие начинают рассказывать о способностях тренера, который за 11 лет всегда был в «армейском» клубе лишь помощником. Более того, когда Ганчаренко уезжал в Беларусь, роль главного доверяли не Онопко, что о чём-то говорит.

Очевидно, что на стороне Онопко ветеранское лобби. Это те заслуженные в прошлом футболисты, которые не смогли найти себя по окончании карьеры. Кто-то работал тренером во второсортных клубах, а кто-то и вовсе лишь является так называемым экспертом. Это те специалисты, которые активно критиковали Массимо Карреру, когда он выигрывал чемпионство в России и достойно выступал в Лиге чемпионов. Ветераны считают, что факт игры за «Спартак» дал им право работать в клубе вне зависимости от способностей. Неудивительно, что они держатся друг за друга и продвигают в клуб каждого из своего круга.

Леонид Федун сейчас окажется перед дилеммой. Доменико Тедеско покидает «Спартак», а его сменщика ищет Дмитрий Попов. Скорее всего, он будет пытаться пристроить кого-то из ветеранов в качестве помощника. Преемственность как таковая – это хорошо. Другое дело, что нельзя не обращать внимания на болельщиков. Совершенно ясно, что поклонники не примут Виктора Онопко. С одной стороны, он работал в ЦСКА, а с другой – не прославился большими тренерскими умениями. На чьей стороне окажется Федун – большой вопрос.

Андрей Центров