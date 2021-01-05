Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Романцев: Карпин - идельная замена Тедеско в «Спартаке»

05 Января 2021, 23:44,

Global Look Press

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев без раздумий порекомендовал бы наставника «Ростова» Валерия Карпина в качестве преемника Доменико Тедеско на аналогичном посту в стане «красно-белых».

— Чувствуется, что как тренер Валера окреп. Да и испанская закалка не прошла даром, - приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Валерий Карпин шесть лет работал генеральным директором «Спартака» и пять лет совмещал эту должность с позицией главного тренера. После этого были неудачные вояжи в «Мальорку» и армавирское «Торпедо». С 2018 году Карпин тренирует «Ростов».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Валерий Карпин, Доменико Тедеско, Олег Романцев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
С Новым годом 2021!
С Новым годом 2021!
Крах «Барселоны»: Куман плачет, что без Месси некому делать разницу
Крах «Барселоны»: Куман плачет, что без Месси некому делать разницу
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
Пеле обновил описание аккаунта в «Инстаграме»: «Лучший бомбардир всех времён»
Пеле обновил описание аккаунта в «Инстаграме»: «Лучший бомбардир всех времён»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола