Романцев: Карпин - идельная замена Тедеско в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев без раздумий порекомендовал бы наставника «Ростова» Валерия Карпина в качестве преемника Доменико Тедеско на аналогичном посту в стане «красно-белых».

— Чувствуется, что как тренер Валера окреп. Да и испанская закалка не прошла даром, - приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Валерий Карпин шесть лет работал генеральным директором «Спартака» и пять лет совмещал эту должность с позицией главного тренера. После этого были неудачные вояжи в «Мальорку» и армавирское «Торпедо». С 2018 году Карпин тренирует «Ростов».