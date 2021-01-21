Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Тедеско оценил шансы «Спартака» на чемпионство

21 Января 2021, 12:07,

Global Look Press

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался о шансах «красно-белых» выиграть чемпионат России в нынешнем сезоне.

«Вижу нас претендентами на попадание в еврокубки. Если будет хотя бы один шанс выиграть что-то, мы от него не откажемся. Если будет шанс победить в Кубке или чемпионате, мы приложим все силы для этого», - передает слова немецкого наставника издание «Спорт-экспресс».

Ранее стало известно, что Тедеско покинет пост главного тренера «Спартака» по окончании сезона-2020/2021.

На зимний перерыв «красно-белые» ушли на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Столичный клуб набрал 35 очков после 19 туров и отстает от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.

Первым соперником «Спартака» после паузы станет казанский «Рубин». Матч пройдет в Москве 27-го февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско
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