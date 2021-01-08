К Кокорину нет интереса со стороны итальянских клубов

Будущее форварда Александра Кокорина становится одной из главных тем очередного трансферного окна. Нападающий «Спартака» на правах свободного агента присоединился к «Спартаку» полгода назад, но вышел на поле лишь 10 раз и отметился двумя голами. Ближе к зимнему перерыву в чемпионате России все чаще звучала информация о недовольстве поступками игрока со стороны руководства «красно-белых». Это приводит к более активному муссированию трансферных слухов вокруг футболиста.

По данным «Спорт-Экспресса», скаут Давиде Липпи распространяет сведения об интересе к россиянину со стороны «Фиорентины», «Ромы» и «Болоньи», но реальных предложений пока нет.

Напомним, что «Спартак» принял решение взять Кокорина на первый сбор, который стартует 14 января в Эмиратах.