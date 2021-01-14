Слуцкий: «Сайто - мобильный полузащитник, который креативен с мячом»

|
14 Января 2021, 11:25,
|
|
Наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о новичке команды Мицуки Сайто. Японца арендовали у клуба «Сёнан Бельмаре».
«Нам прекрасно известен его уровень. Это очень мобильный полузащитник, который креативен с мячом, с огромным объемом работы. Надеюсь, он сможет встроиться в нашу игровую модель», - приводит слова специалиста пресс-служба клуба.
Мицуки сыграл в Лиге J1 75 поединков, в которых записал на свой счет четыре гола и три ассиста.
По итогам 19 туров российской Премьер-лиги «Рубин» набрал 28 баллов и занимает девятое место в турнирной таблице. В первом матче после зимней паузы подопечные Слуцкого встретятся с московским «Спартаком».
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Леонид Слуцкий, Мицуки Сайто