«Спартак» назвал имена игроков, которые летят на сбор в ОАЭ

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13 Января 2021, 20:21,
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Московский «Спартак» определился со списком игроков, которые примут участие в первом зимнем сборе команды в ОАЭ.
Вратари: Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Артём Поплевченков, Артём Ребров, Александр Селихов;
Защитники: Айртон, Георгий Джикия, Илья Гапонов, Андрей Ещенко, Самюэль Жиго, Илья Кутепов, Руслан Литвинов, Виктор Мозес, Павел Маслов;
Полузащитники: Никита Бакалюк, Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Алекс Крал, Дмитрий Маркитесов, Степан Оганесян, Наиль Умяров, Остон Урунов;
Нападающие: Александр Кокорин, Джордан Ларссон, Эсекель Понсе, Александр Соболев.
Отметим наличие в составе вернувшегося из аренды Педро Роши и отсуствие Аяза Гулиева, а также Йоррита Хендрикса, который пока не подписал контракт.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Спартак Москва