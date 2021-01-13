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«Спартак» назвал имена игроков, которые летят на сбор в ОАЭ

13 Января 2021, 20:21,

Global Look Press

Московский «Спартак» определился со списком игроков, которые примут участие в первом зимнем сборе команды в ОАЭ.

Вратари: Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Артём Поплевченков, Артём Ребров, Александр Селихов;

Защитники: Айртон, Георгий Джикия, Илья Гапонов, Андрей Ещенко, Самюэль Жиго, Илья Кутепов, Руслан Литвинов, Виктор Мозес, Павел Маслов;

Полузащитники: Никита Бакалюк, Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Алекс Крал, Дмитрий Маркитесов, Степан Оганесян, Наиль Умяров, Остон Урунов;

Нападающие: Александр Кокорин, Джордан Ларссон, Эсекель Понсе, Александр Соболев.

Отметим наличие в составе вернувшегося из аренды Педро Роши и отсуствие Аяза Гулиева, а также Йоррита Хендрикса, который пока не подписал контракт.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва
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