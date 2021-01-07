Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Гурцкая: «У «Спартака» должно быть на девять очков меньше, они не заслуживают третьего места»

07 Января 2021, 10:13,

Global Look Press

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением о работе судей на матчах московского «Спартака» в первой половине сезона-2020/2021 российской Премьер-лиги.

«У «Спартака» есть 9 очков, которых не должно быть. Такого спорного судейства в пользу одной команды не было никогда. «Спартак» судили так, как не судили даже «Зенит». Они не заслуживают третьего места», - сказал Гурцкая в интервью изданию «Рейтинг Букмекеров».

После 19 туров чемпионата России московский коллектив набрал 35 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. «Красно-белые» отстают от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

Следующий матч в Премьер-лиге «Спартак» проведет против казанского «Рубина» 27-го февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Тимур Гурцкая
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