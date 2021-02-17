Ткаченко отметил роль Кучука и Карпина в прогрессе Шомуродова

Герман Ткаченко, агент форварда «Дженоа» Элдора Шомуродова, на канале Nobel в YouTube поведал о пути игрока к переезду в Серию А.

- Элдор в «Дженоа». Честно, еще год, два года назад в это сложно было поверить. Как вы это сделали?

- Это сделал сам Элдор. Нельзя не упомянуть футбольный клуб «Ростов», который был площадкой для перехода никому не известного игрока в Узбекистана, который был одним из лучших бомбардиров. Конечно, они не хотели продавать, но мы благодарны, что они на это пошли. Я люблю цитировать Каххора в этом плане, он сам родом из Узбекистана, хотя не узбек. Когда ему все говорят «какой ты чудо-узбек» в Серии А. Это не чудо, это большая серьезная работа. Если честно, когда мы его подписывали, он на таком еще русском, как сегодня итальянском, он сказал нам, что хочет играть за рубежом. Не в Китае, не в Катаре, где он на Кубке Азии очень много забил вместе с Азмуном и еще одним парнишкой. К нему был большущий интерес, он финансово намного лучше. Но мы тогда выработали стратегию, что должны были сделать шаг в более сильный чемпионат, выбрали российский.

Очень благодарны «Ростову», где поверили и разглядели, некоторое время просматривали. Он играл левого нападающего. Сначала Кучук, а потом, конечно, Валера Карпин в нем нашли эту роль «девятки», «девятки с половиной». Они много с ним работали тактически, всё получилось. После этого он назабивал много голов. Для скаутов это сразу «давайте посмотрим». И когда они смотрят, что человек столько дает игре команды, оборонительная, прессинг, когда через не могу, а у Элдора это очень получается. Понятно, что к нему был большой интерес. Перед пандемии и после пандемии он был сильно травмирован, сегодня это можно говорить, поэтому это слишком сказалось на его результативности. У него очень сильно болел нерв, в клубе знали, а мы не особо об этом говорили, но результативность упала. Тем не менее, интерес сохранился. Если до этого Бундеслига, вторая Бундеслига, испанские клубы, бельгийские, они очень много атаковали, потому что понимали тот набор качеств, которые для нападающего интересны.

Вышла сначала «Сампдория» из Италии, а потом «Дженоа». С «Дженоа» непросто иметь дело, это такой клуб, который тяжелый в общении, но «Ростов» справился.