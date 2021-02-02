Бывший игрок «Зенита» оценил перспективы Чистякова в команде

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов, выступавший за команду с 1967 по 1976 годы, оценил возможность остаться в стане «сине-бело-голубых» 27-летнего защитника Дмитрия Чистякова, который был арендован у «Ростова» с правом выкупа.

«Отлично его знаю. Продление контракта для Чистякова станет большим авансом, мы мало видели его в официальных матчах», - заявил Алексей Александрович, сообщает «Спорт день за днём». «Думаю, что Семак будет пробовать найти центрального защитника в европейских чемпионатах».

В текущем сезоне Дмитрий Чистяков провёл в российской Премьер-лиге две игры за «Ростов» и шесть игр за «Зенит», и не отметился результативными действиями.