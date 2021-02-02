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Бывший игрок «Зенита» оценил перспективы Чистякова в команде

02 Февраля 2021, 21:32,

Global Look Press

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов, выступавший за команду с 1967 по 1976 годы, оценил возможность остаться в стане «сине-бело-голубых» 27-летнего защитника Дмитрия Чистякова, который был арендован у «Ростова» с правом выкупа. 

«Отлично его знаю. Продление контракта для Чистякова станет большим авансом, мы мало видели его в официальных матчах», - заявил Алексей Александрович, сообщает «Спорт день за днём». «Думаю, что Семак будет пробовать найти центрального защитника в европейских чемпионатах». 

В текущем сезоне Дмитрий Чистяков провёл в российской Премьер-лиге две игры за «Ростов» и шесть игр за «Зенит», и не отметился результативными действиями. 
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Зенит, РПЛ, Дмитрий Чистяков
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