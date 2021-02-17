Ди Марцио: «Трансферу Шомуродова помогла история с Балотелли»

Итальянский инсайдер Джанлука ди Марцио на канале Nobel в YouTube раскрыл подробности трансфера Элдора Шомуродова в «Дженоа».

- Три игрока из Премьер-лиги приехали в Италию, Миранчук, Кокорин, Шомуродов. Почему теперь так модно в Италии покупать игроков из РПЛ?

- Мы очень гордимся этими трансферами, нам нравится российский футбол, и мы рады, что три футболиста из российского чемпионата приехали в Италию. Мне кажется, что главный сюрприз из них - это Шомуродов, никто в нашей стране о нем никогда не слышал. Когда его подписал «Дженоа», все спрашивали «кто такой этот Шомуродов?». Но он сыграл один, два, три, четыре матча, и все заговорили о том, какой он хороший игрок и приятный человек. Так что я думаю, что российский футбол надо смотреть внимательнее и чаще, потому что, мне кажется, там есть и другие игроки, которые могли бы здесь пригодиться, а у итальянцев сейчас есть возможность приглашать русских игроков, потому что они стали дешевле. Это выгодные сделки, а Прециози очень умный бизнесмен. Он же несколько лет назад подписал Пёнтека, и сейчас, когда ему показали видео по Шомуродову, он сказал: «окей, давайте купим, он умный и очень быстро принимает решения». Он понял, что это футболист, которого можно купить за 7-8 миллионов, а через год-два перепродать за 20-25.

- Вам кто-то звонил и спрашивал мнение о Шомуродове?

- Нет, про Шомуродова не спрашивали. Но когда приехал Шомуродов, я позвонил Даниэле Фаджано, который тогда работал спортивным директором в «Дженоа», и он сказал мне, что это очень сильный игрок. Я могу рассказать, что происходило за кулисами. В то время Прециози хотел купить Балотелли, но спортивный директор и тренер не хотели его. Фаджано и Маран, сейчас они не работают, потому что Прециози может хоть каждую неделю увольнять сотрудников, он хотел Балотелли. Тогда Маран сказал Фаджано: «Нам нужно найти другого игрока. Даже если я его не знаю, найди мне кого-то вместо Балотелли, я не хочу с ним работать». И Фаджано с агентом Пёнтека показали ему Шомуродова. Маран согласился, потому что ему было важно обогнать президента с покупкой Балотелли. Так что, несмотря на то, что Элдор сильный футболист, ему помогла эта история с Балотелли. Сам трансфер оформлялся в спешке. Я думаю, что в России об этих обстоятельствах не знают.