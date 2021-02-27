Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Соу – шестой игрок, оформивший дубль в дебютной игре РПЛ

27 Февраля 2021, 19:03,

В субботу вечером «Ростов» добился ничьей в гостях у «Зенита», даже несмотря на удаление Максима Осипенко на пятьдесят шестой минуте. Оба гола за ростовчан забил Али Соу, для которого это был дебютный поединок в Премьер-лиге России.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, Соу стал шестым игроком, которому удалось дважды забить в дебютной игре в рамках турнира. Ранее это делали Иржи Ярошик, Гильерме, Карлос Эдуардо, Ибраима Бальде и Фегор Огуде.

Следующий матч «Ростов» проведёт в субботу, шестого марта. Соперником команды Валерия Карпина будет «Сочи». На текущий момент ростовчане занимают пятое место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ростов, Али Соу
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