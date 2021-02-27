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Вендел, Дзюба и Азмун - в стартовом составе «Зенита» на матч с «Ростовом»

27 Февраля 2021, 15:47,

Тренерские штабы петербургского «Зенита» и «Ростова» определились со стартовыми составами команд на поединок 20-го тура российской Премьер-лиги.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас, Ловрен, Оздоев, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Махатадзе, Глебов, Норманн, Алмквист, Полоз, Соу.

Матч между «Зенитом» и «Ростовом» состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в субботу, 27-го февраля. Начало - в 16:30 по московскому времени. Текстовая трансляция игры пройдет на Liveresult.

После 19 туров подопечные Сергея Семака лидируют в чемпионате России, а команда Валерия Карпина располагается на пятой строчке.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Ростов
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