«Зенит» поздравил Семака с 45-летием

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27 Февраля 2021, 10:38,
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Сегодня, 27-го февраля, день рождения отмечает главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак. Специалисту исполнилось 45 лет.
«Сергею Семаку - 45! С днем рождения, Сергей Богданович!», - гласит сообщение пресс-службы «сине-бело-голубых».
Напомним, что Семак занимает пост наставника петербургского коллектива с мая 2018-го года. Под его руководством «Зенит» дважды выигрывал чемпионат России.
По итогам 19 туров «сине-бело-голубые» лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на четыре очка. В 20-м туре команда Семака на своем поле примет «Ростов».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, Сергей Семак