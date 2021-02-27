«Зенит» поздравил Семака с 45-летием

Сегодня, 27-го февраля, день рождения отмечает главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак. Специалисту исполнилось 45 лет.

«Сергею Семаку - 45! С днем рождения, Сергей Богданович!», - гласит сообщение пресс-службы «сине-бело-голубых».

Напомним, что Семак занимает пост наставника петербургского коллектива с мая 2018-го года. Под его руководством «Зенит» дважды выигрывал чемпионат России.

По итогам 19 туров «сине-бело-голубые» лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на четыре очка. В 20-м туре команда Семака на своем поле примет «Ростов».