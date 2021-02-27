Семак: «Азмун и Барриос в старте, чтобы была возможность сделать замену»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в эфире канала «Матч Премьер».

- С днем рождения! Дата полукруглая, но все равно важная. Если не секрет, как-то вас команда поздравила?

- С тура поздравила, сейчас готовимся к игре. Сейчас не до празднования, праздновать будем потом.

- Играть в день рождения вам приходилось? Каково это, есть особые ощущения?

- Нет, никаких ощущений нет, телефон выключен. Те, кто успел с тура поздравить, успели. Кто не успел, придется отвечать после игры. А так, в принципе, обычный день.

- Что касается непосредственно матча, то большая группа футболистов основного состава сегодня возвращается. Насколько Азмун и Барриос готовы на все 90 минут?

- Конечно, не готовы по многим причинам. Кто-то из них и выходит в стартовом составе, чтобы понять, насколько кто готов, чтобы была возможность сделать замену, потому что если выпускать во втором тайме, нет уверенности, насколько конкретно кого хватит. Поэтому выбор пал сегодня именно на тех игроков, которые начинают в стартовом составе.

- Вы сказали, что непонятно кого насколько хватит, но при этом Сутормин и Мостовой остались в запасе. То есть, вы предпочитаете даже не совсем готовых этих футболистов тем, кто остался в запасе?

- Нет, дело не только в этом. Понятно, что те игроки, которые отсутствовали, являются лидерами нашей команды, но с другой стороны, выпускать Азмуна во втором тайме, когда его может хватить на 30 минут, это большой риск, и как он войдет в игру… Поэтому приняли решение поставить его с начала, так будет проще, потому что состояние Мостового и Сутормина мы прекрасно знаем, уверены в том, что функционально они справятся.

- Перед матчем вы сказали, что «Ростов» - команда, с которой приятно играть. Что вы вкладывали в эти слова?

- Есть команды, которые играют в очень закрытый футбол, обороняются очень низко большим количеством. Что касается «Ростова», он старается играть в современный футбол, играет высоко, прессингует, хорошие скорости. Я думаю, такие матчи обычно складываются интересно против команд, которые исповедуют именно такой стиль игры.