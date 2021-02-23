«Ростов» расторгнет контракт с Ерёменко

Полузащитник Роман Ерёменко в ближайшее время покинет «Ростов».

Как сообщил журналист Нобель Арустамян в своём телеграм-канале, клуб и футболист близки к расторжению контракта по обоюдному согласию. Причины данного решения не уточняются.

Напомним, что Ерёменко был заменён в первом тайме кубкового матча против «Ахмата» (0:1) из-за повреждения.

33-летний полузащитник сыграл восемнадцать матчей во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Действующее соглашение Еременко с ростовским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

После девятнадцати туров «Ростов» занимает пятое место в РПЛ.