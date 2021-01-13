Оздоев - о тренерской карьере: «Веду блокнот, в котором все интересные моменты помечаю»

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13 Января 2021, 20:39,
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Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев намерен связать свою жизнь с футболом и после завершения карьеры игрока.
- От каждого тренера, с которым работал, стараюсь что-то для себя почерпнуть. Веду блокнот, в котором все интересные моменты помечаю, - цитирует Оздоева Sport24.
Оздоев добавил, что тренерская работа его интересует, а о получении лицензии на этот вид деятельности обещает подумать в конце карьеры.
28-летний уроженец Грозного поиграл в «Локомотиве», «Рубине» и «Тереке» на правах аренды, с 2018 года защищает цвета «Зенита». В текущем сезоне в активе Оздоева один гол и четыре результативные передачи в 23 официальных матчах.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Зенит, Магомед Оздоев