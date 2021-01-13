Оздоев - о тренерской карьере: «Веду блокнот, в котором все интересные моменты помечаю»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев намерен связать свою жизнь с футболом и после завершения карьеры игрока.

- От каждого тренера, с которым работал, стараюсь что-то для себя почерпнуть. Веду блокнот, в котором все интересные моменты помечаю, - цитирует Оздоева Sport24.

Оздоев добавил, что тренерская работа его интересует, а о получении лицензии на этот вид деятельности обещает подумать в конце карьеры.

28-летний уроженец Грозного поиграл в «Локомотиве», «Рубине» и «Тереке» на правах аренды, с 2018 года защищает цвета «Зенита». В текущем сезоне в активе Оздоева один гол и четыре результативные передачи в 23 официальных матчах.