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Оздоев - о тренерской карьере: «Веду блокнот, в котором все интересные моменты помечаю»

13 Января 2021, 20:39,

ФК "Краснодар"

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев намерен связать свою жизнь с футболом и после завершения карьеры игрока.

- От каждого тренера, с которым работал, стараюсь что-то для себя почерпнуть. Веду блокнот, в котором все интересные моменты помечаю, - цитирует Оздоева Sport24.

Оздоев добавил, что тренерская работа его интересует, а о получении лицензии на этот вид деятельности обещает подумать в конце карьеры.

28-летний уроженец Грозного поиграл в «Локомотиве», «Рубине» и «Тереке» на правах аренды, с 2018 года защищает цвета «Зенита». В текущем сезоне в активе Оздоева один гол и четыре результативные передачи в 23 официальных матчах.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Магомед Оздоев
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